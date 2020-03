Sexto caso de coronavírus confirmado em Portugal

Portugal tem mais um caso confirmado de Covid-19, elevando para seis o número de casos confirmados, revelou esta quarta-feiraa Direção-Geral da Saúde (DGS).

Num boletim divulgado hoje sobre a situação epidemiológica em Portugal, há três casos confirmados no norte do país, um no centro e dois na região de Lisboa (onde se registou o sexto caso), havendo ainda 117 casos suspeitos.

Dois seis casos, quatro tiveram origem em cidadãos provenientes de Itália (três) e de Espanha e há dois casos com ligação a caso confirmado.Dos seis casos confirmados, cinco são homens.

