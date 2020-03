Primeiro caso de coronavírus confirmado na África do Sul

As autoridades da África do Sul confirmaram hoje o primeiro caso de Covid-19 no país, anunciou em comunicado o ministro da Saúde, Zweli Mkhize.

"Esta manhã, o Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis confirmou que um caso suspeito de Covid-19 testou positivo", refere o ministro, citado num comunicado divulgado nas redes sociais.

O paciente é um homem de 38 anos, oriundo da província do KwaZulu-Natal, litoral do país, indica a nota, que refere que o homem viajou para Itália, acompanhado pela mulher. O casal, que tem dois filhos, integrava um grupo de 10 pessoas que regressaram à África do Sul no passado dia 01 de março.

"O paciente foi visto por um especialista de clínica geral no dia 03 de março, esta terça-feira, "com sintomas de febre, dores de cabeça, mal-estar, dor de garganta e tosse", adianta a nota, acrescentando que "o homem está em quarentena" desde então.

O Centro de Emergência Operacional (EOC, na sigla em inglês) identificou as pessoas que estiveram em contacto com o paciente e com o médico de clínica geral, salienta a nota.

Nesse sentido, acrescenta, as autoridades de Saúde sul-africanas destacaram uma equipa de especialistas clínicos e epidemiologistas para o KwaZulu-Natal.

O médico foi isolado e encontra-se em quarentena, indica o comunicado.

Coronavírus no Mundo

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.300 mortos e infetou mais de 95 mil pessoas em 79 países, incluindo oito em Portugal.

Das pessoas infetadas, mais de 50 mil recuperaram.Além de 3.012 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, San Marino, Iraque, Suíça e Espanha. Um português tripulante de um navio de cruzeiros está hospitalizado no Japão com confirmação de infeção.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou nove casos de infeção, dos quais seis no Porto, um em Coimbra e dois em Lisboa.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".

