Alunos de escola da Amadora continuam em isolamento devido ao coronavírus

Na Amadora, onde dá aulas uma professora infetada com coronavírus, igrejas, agrupamentos de escuteiros e associações desportivas estão a suspender as atividades das crianças ou a sugerir aos jovens que não as frequentem como medida de prevenção.

Pelo menos 150 alunos que estiveram em contacto com a docente estão em isolamento social.

