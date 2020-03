Butão anuncia primeiro caso de Covid-19 e fecha fronteiras a turistas

O isolado reino do Butão, nos Himalaias, anunciou hoje o primeiro caso confirmado do novo coronavírus num cidadão norte-americano, e a proibição da entrada de turistas durante duas semanas.

O homem, de 76 anos, chegou ao Butão em 02 de março, proveniente da Índia. Na quinta-feira, foi internado num hospital, tendo as análises mostrado que era portador do novo coronavírus, anunciou do primeiro-ministro do Butão, Lotay Tshering.

O caso levou o Governo do Butão a proibir qualquer turista de entrar no território por um período de duas semanas, com efeito imediato.

Os estabelecimentos de ensino em três zonas, incluindo a capital Thimphu, vão também fechar durante duas semanas.

O paciente, que não foi identificado, deixou Washington em 18 de fevereiro e viajou para a Índia, onde esteve entre 21 de fevereiro e 01 de março.

As autoridades de saúde do Butão identificaram cerca de 90 pessoas que estiveram em contacto com este paciente. Algumas dessas pessoas foram colocadas em quarentena, embora nenhuma apresente sintomas, como febre e tosse.

O surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.450 mortos e infetou mais de 97 mil pessoas em pelo menos 86 países, incluindo nove em Portugal.

Até à meia-noite de sexta-feira (16:00 horas de quinta-feira, em Lisboa), a China continental, que exclui Macau e Hong Kong, somava, no total, 3.042 mortes e 80.552 casos de infeção, mais de 80% do conjunto global em todo o mundo, apesar dos surtos recentes em Itália, Irão, Coreia do Sul e Japão.

A China informou que mais de 53.700 pessoas receberam alta no país desde o início do surto.

Além dos 3.042 mortos na China Continental, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos, Filipinas, Espanha, Reino Unido e Iraque.

