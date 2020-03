Homem de 91 anos é a sexta vítima mortal de coronavírus em Espanha

Um homem de 91 anos com várias patologias anteriores é a sexta vítima mortal em Espanha do novo coronavírus, segundo o Governo regional de Madrid, que decidiu fechar todos os centros de dia para idosos durante um mês.

Esta morte é a terceira na Comunidade de Madrid e a sexta a nível nacional num dia em que já tinham sido anunciados outros dois falecimentos com a doença.

O executivo regional da região onde se encontra a capital do país decidiu fechar os centros de dia, considerando que existe "um risco iminente e extraordinário para a saúde pública", devido ao facto de os utentes dos centros de idosos serem uma população particularmente vulnerável ao Covid-19.

A suspensão do exercício de atividades nos estabelecimentos onde os idosos podem ir passar o seu dia terá lugar por um período de um mês, sem prejuízo de eventuais prorrogações, indicou a administração regional num comunicado.

Os seis mortos com o novo coronavírus em Espanha até agora são todos pessoas de idade avançada.

Madrid tem 137 pessoas infetadas e é a comunidade autónoma com mais casos detetados, segundo a atualização feita hoje a meio do dia pelos serviços de saúde espanhóis, que na altura indicaram a existência de um total de 345 casos no país, um aumento de 82 infetados em relação a quinta-feira ao fim do dia.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou 3.385 mortos e infetou mais de 98 mil pessoas em 87 países e territórios, incluindo 13 em Portugal. Das pessoas infetadas, mais de 55 mil já estão recuperadas.

Além de 3.042 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, San Marino, Iraque, Suíça, Espanha e Reino Unido.



