Hospital da Guarda ativado como unidade de segunda linha para contenção da infeção pelo Covid-19

O Hospital Sousa Martins está apto para o estudo dos casos suspeitos e tratamento dos infetados pelo Covid-19 e tem preparados dois circuitos para tratamento dos doentes com equipamentos adequados e recursos humanos com formação extra.

Após a avaliação dos sintomas, os doentes são sujeitos a análises feitas no próprio hospital pelo laboratório de patologia clínica com capacidade para avaliar no mínimo 48 testes por dia.

