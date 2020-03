Lares e hospitais limitam visitas para diminuir risco de contágio

Idosos e pacientes com um estado de saúde frágil fazem parte do grupo de risco do novo coronavírus e desse modo, vários lares e hospitais começaram a limitar as visitas de maneira a tentar diminuir o risco de contágio.

Associação que representa os lares privados defende que as visitas devem ser suspensas.

No setor dos transportes, foram redobrados os cuidados de higienização nos veículos para proteger os trabalhadores e os utentes.



Veja mais: