A propagação do coronavírus no mundo

Morreu a primeira pessoa infetada com coronavírus no Egito, um turista alemão. No Rio Nilo, um navio está de quarentena depois de terem sido detetados 45 casos.

A embarcação que também está de quarentena na costa da Califórnia pode atracar na segunda-feira.

No Dia Internacional da Mulher, o coronavírus não afastou as manifestações no Irão, nem uma celebração judaica, em Israel.

