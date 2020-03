Itália regista mais 133 mortos num dia devido ao coronavírus

O número de mortos em Itália devido ao surto do novo coronavírus subiu este domingo para 366, mais 133 do que no sábado. É a maior subida do número de mortos diária desde o surgimento do surto em fevereiro.

As informações foram avançadas hoje pela Proteção Civil italiana. Itália é o país mais afetado pelo Covid-19 na Europa, com 7,375 casos confirmados. Localizam-se sobretudo na região norte de Lombardia, que está em isolamento.

16 milhões em quarentena

O primeiro-ministro italiano anunciou este domingo a proibição de entradas e saídas da Lombardia e de outras 14 províncias para limitar a propagação do Covid-19, uma medida que pode afetar cerca de 16 milhões de pessoas em cidades como Milão, Veneza ou Parma.

Em Itália há já 622 pessoas recuperadas.

