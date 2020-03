Coronavírus atinge mais de 100 países

O novo coronavírus já atingiu mais de 100 países. Todos tomam medidas de prevenção, mas os números continuam a subir.

Um dos países mais afetados é o Irão. Entre os mais de 6 mil casos, há um número anormal de dirigentes políticos infetados: o vice-presidente, o conselheiro presidencial, mais de 20 deputados e membros do governo e até o secretário de Estado da Saúde.

Na Coreia do Sul, já são quase 8 mil os portadores do novo coronavírus. Os novos casos continuam a aparecer a um ritmo demasiado elevado, mas as mortes diminuíram.

