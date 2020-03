França e Alemanha com mais casos de Covid-19 na Europa a seguir a Itália

A seguir a Itália, França e Alemanha são os países com mais infetados com coronavírus na Europa. Mas o caso alemão está a ser destacado pelo facto de não haver qualquer vítima mortal, apesar do país ter cerca de mil infetados.

Em Espanha o número de mortos e de contágio duplicou em apenas 24 horas só na região de Madrid.



