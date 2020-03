Doentes internados com Covid-19 têm infeções respiratórias ligeiras

Os pacientes com coronavírus que se encontram internados nos hospitais portugueses estão todos com infeções ligeiras.

Até domingo ao final da tarde, nenhum dos casos de pessoas internadas no Hospital São João e no Santo António no Porto, e também no Curry Cabral e no Hospital da Estefânia, em Lisboa, inspirava graves preocupações aos médicos.

Os dois primeiros casos de coronavírus, de um médico que esteve em Itália e de um comercial infetado em Espanha, deverão ter alta dentro de uma semana, cumprindo o protocolo de 14 dias de internamento.

