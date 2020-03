Covid-19: Encerrada Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão

Foi confirmado na tarde deste domingo um caso de coronavírus em Portimão. Trata-se uma aluna da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, que foi encerrada por ordem da Direção Geral de Saúde.

A delegada de Saúde dos centros de saúde do Barlavento garante que reuniu com os diretores de turma, que entrarão em contacto com os pais dos alunos.

