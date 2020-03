Sobe para 30 o número de casos confirmados de Covid-19 em Portugal

O número de infetados com coronavírus em Portugal subiu este domingo para 30, mais nove casos face a sábado. Um é de uma jovem do Algarve, o primeiro caso confirmado no sul do país, que esteve recentemente em Itália.

A maior parte dos doentes está internada no Porto, 18 no Hospital de São João e seis no Santo António. Em Lisboa há sete internados no Curry Cabral, incluindo a jovem algarvia.

No boletim epidemiológico divulgado na tarde deste domingo, a DGS informa que existem ainda 56 casos suspeitos a aguardar resultados laboratoriais e 447 pessoas em vigilância.

Marcelo em isolamento em casa

O Presidente da República suspendeu a agenda durante duas semanas devido ao novo coronavírus e ficará em isolamento em casa durante esse período.

Numa nota publicada no site da Presidência, informa-se que a decisão está relacionada com a presença de uma turma de Felgueiras no Palácio de Belém, escola que foi encerrada na sequência do internamento de um aluno.

A mesma nota refere que nem o aluno infetado nem a turma de que faz parte estiveram no Palácio de Belém.

Veja também: