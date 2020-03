Covid-19: Universidade de Coimbra suspende aulas

A Universidade de Coimbra informou esta segunda-feira que vai suspender todas as aulas.

A instituição não tem qualquer caso confirmado de infeção pelo novo coronavírus, mas como recebe alunos de todo o país afirma estar a agir de forma preventiva.

As cantinas também serão encerradas.

São ainda suspensas e adiadas todas as deslocações profissionais ou académicas no país e no estrangeiro.

Veja aqui a lista de instituições e serviços encerrados em Portugal.

39 casos confirmados em Portugal

A DGS confirmou esta segunda-feira em conferência de imprensa que Portugal tem 39 casos confirmados do novo coronavírus, um dos quais está sob vigilância clínica "mais apertada". Há ainda 339 casos sob suspeita e que aguardam os resultados laboratoriais.

A Direção-Geral de Saúde informou também que os primeiros casos foram importados de Itália e Espanha, mas que existem à data "cadeias de transmissão ativas" de Covid-19.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, existem 10 hospitais de referência para responder à a epidemia.

