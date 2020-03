O Governo vai reunir-se esta segunda-feira, numa reunião de emergência da Concertação Social, de modo a que se chegue a um entendimento no que diz respeito a um pacote de medidas, que poderá ser disponibilizado com vista a atenuar a crise no setor empresarial imposta pela propagação do coronavírus.

Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal, entende que a linha de crédito, de 100 milhões de euros, anunciada pelo primeiro-ministro não é suficiente.

