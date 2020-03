Número de casos de coronavírus em Portugal mais do que duplicou no fim de semana

O número de casos de coronavírus em Portugal mais do que duplicou durante o fim de semana. Passou de 13 na sexta-feira para pelo menos 31, esta segunda-feira de manhã.

Há 281 casos suspeitos que estão a ser analisados e aguardam resultado do teste. Mais de 400 pessoas estão em vigilância por terem contactado com pessoas infetadas.

Mais de 20 casos são do norte do país. Vivem quase todos em Felgueiras e Lousada, o que levou as autoridades a encerrar escolas, ginásios, piscinas e cinemas nestes dois concelhos.

A estas medidas soma-se a proibição de visitas em lares de idosos, cadeias e prisões da região norte, em vigor desde sexta-feira.

Na região de Lisboa, as medidas são mais suaves, por enquanto. Nesta altura, estão encerradas duas escolas da Amadora.

Nas últimas horas, soube-se ainda que cerca de 40 portugueses estão retidos num cruzeiro em Luxor, no Egito e aguardam a análise ao coronavírus.

