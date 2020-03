Seis universidades fechadas no Norte do país

É no Norte do país que está concentrado o maior número de casos de Covid-19. É aqui também que está a ser feito o maior esforço de contenção do vírus. Até ao momento já foram fechadas 6 universidades públicas e privadas na região. A SIC falou com o reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro.

A epidemia de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos.

Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países. Mais de 62 mil recuperaram.

