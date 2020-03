Pico do surto em Itália pode ser atingido no final de março

Itália é o país da Europa mais atingido pelo novo coronavírus, com 7163 casos de pessoas infetadas e 336 mortes, das quais 133 nas últimas 24 horas. As autoridades do país esperam que o pico do surto seja atingido no final do mês de março.

Cláudia Garcia, correspondente da SIC em Itália, explica o ponto de situação.

