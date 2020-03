Cerca de 300 pessoas terão estado em contacto com homem infetado em Ílhavo

Cerca de 300 pessoas terão estado em contacto com um homem infetado em três espetáculos, na sexta-feira, em Ílhavo.

Foi lançado um apelo para que estas pessoas contactem as autoridades de saúde.

As autoridades apuraram que o homem de 62 anos, residente na região de Aveiro e já internado no Porto, assistiu aos espetáculos em três espaços distintos: no ginásio da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré, na Fábrica das Ideias e na Junta de Freguesia, também na mesma localidade.

Por precaução, a Câmara de Ílhavo enviou para casa todos os funcionários envolvidos no evento e cancelou os próximos espetáculos.

O ginásio da escola está fechado, mas as aulas estão a decorrer normalmente.