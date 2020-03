A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta terça feira que os jogos da primeira e segunda liga vão ser à porta fechada. Este medida de prevenção surge depois da recomendação do Governo de suspender eventos em espaços abertos com mais de 5000 pessoas e de eventos à porta fechada com mais de 1000.

Medida pode ser alargada por mais semanas tendo em conta a progressão do coronavírus no país.

