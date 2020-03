Coronavírus: PS adia eleições nas federações do Porto e Braga

O PS anunciou hoje o adiamento das eleições para as federações do Porto e Braga, no próximo fim-de-semana, assim como todos os congressos federativos e uma iniciativa sexta-feira em Torres Vedras, seguindo recomendações da Direção-geral de Saúde.

O anúncio foi feito em comunicado pelo secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, na sequência da epidemia do novo coronavírus, "no seguimento das recomendações da Direção-Geral de Saúde e depois de ouvidos os presidentes de Federação e a Comissão Permanente" dos socialistas.

Assim, ficam adiadas as eleições para os órgãos federativos no Porto e em Braga previstas para o próximo fim-de-semana, bem como "todos os congressos federativos", e a iniciativa 'Diálogos olhos nos olhos', prevista para sexta-feira em Torres Vedras".

O PS afirma que irá "seguir atentamente todas as recomendações das autoridades de saúde tendo em vista acautelar a decisão de manter ou adiar outras iniciativas previstas para o mês de Abril".

Números do coronavírus

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.900 mortos.

Cerca de 113 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

O vírus em Portugal

Portugal regista 39 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). A DGS comunicou também que em Portugal se atingiu um total de 339 casos suspeitos desde o início da epidemia, 67 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

Face ao aumento de casos, o Governo ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte.

Foram também encerrados estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do país, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas.

Os residentes de Lousada e Felgueiras foram aconselhados a evitar deslocações desnecessárias.

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.

