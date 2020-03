Coronavírus: Papa apela que padres prestem assistência a doentes

Em plena epidemia do novo coronavírus, o Papa Francisco apelou aos padres para que saiam à rua e vão dar assistência aos doentes e acompanhar os trabalhadores de saúde.

Pela segunda vez desde que é chefe da Igreja Católica, Francisco suspendeu as missas ao ar livre e todas as atividades abertas ao público no Vaticano para evitar o risco de contágio.

O Papa de 83 anos retirou parte de um pulmão devido a uma doença respiratória na juventude, mas já fez o teste para o Covid-19, que deu negativo.

