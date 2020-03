Ministra da Saúde do Reino Unido infetada com Covid-19

A ministra britânica da Saúde, Nadine Dorris, foi diagnosticada com o novo coronavírus. Está em isolamento desde que o teste deu positivo e confirmou, em comunicado, que está a seguir todos os procedimentos.

As autoridades de saúde britânicas estão a tentar encontrar as pessoas que poderão ter estado em contacto com a ministra nos últimos dias.

Nadine Dorris esteve, na semana passada, com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, numa receção em Downing Street.

No Reino Unido já se registaram seis mortes e quase 400 pessoas estão infetadas com Covid-19.

