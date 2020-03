Medidas adotadas já tiveram um impacto de 10 milhões no orçamento da saúde

Antes da reunião do Conselho Nacional de Saúde Pública e antes mesmo de ter sido divulgado o boletim epidemiológico, com a atualização do número de casos confirmados em Portugal, Marta Temido foi ouvida na Comissão parlamentar de Saúde.

A ministra garantiu reforço de meios, porque é preciso o país estar preparado para a qualquer momento entrar numa nova fase da doença: "é inevitável, a evolução da situação está a ser muito rápida", disse.

Ainda antes das perguntas dos deputados, na declaração inicial, a minista adiantou algumas medidas e anunciou que o reforço das linhas SNS24 e de apoio aos médicos vai acontecer esta semana. Especificaria, depois, que no caso da Linha SNS24, na sexta-feira serão mais 81 enfermeiros para atendimento.

Quanto ao custo das medidas adotadas pelo Governo face a esta epidemia, a Ministra referiu que tiveram para já um impacto de 10 milhões de euros no orçamento da saúde.

Veja também: