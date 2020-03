Coronavírus: Juventus diz que Cristiano Ronaldo vai permanecer na Madeira

A Juventus revelou esta quarta-feira que Cristiano Ronaldo iria permanecer na Madeira à espera de novidades sobre a situação em torno do coronavírus, horas antes de anunciar que o futebolista Daniel Rugani está infetado com Covid-19.

"Cristiano Ronaldo não treinou e permanece na Madeira a aguardar desenvolvimentos relativos à atual situação de emergência de saúde", pode ler-se no comunicado da 'vecchia signora', publicado algumas horas antes daquele no qual foi confirmado o caso positivo de Daniele Rugani, o primeiro jogador da Serie A a dar positivo pelo Covid-19.

Neste último comunicado divulgado no seu 'site' oficial, o clube de Turim revelou que o defesa está infetado com Covid-19, embora não apresente sintomas.

"O futebolista Daniele Rugani deu positivo no teste para o coronavírus Covid-19 e está atualmente assintomático. A Juventus já começou a ativar todos os procedimentos de isolamento estabelecidos por lei, incluindo todas as pessoas que estiveram em contacto com ele", pode ler-se no comunicado.