O Governo pode estar a preparar-se para decretar o estado de emergência, como resposta à pandemia de coronavírus.

Caso aconteça, a medida terá total apoio do PSD.

Rui Rio defende a declaração do estado de emergência e comunicou a António costa, durante o encontro desta tarde em São Bento, que pode contar com o apoio do PSD para todas as "medidas difíceis" que for necessário implementar.

