Suspensão de voos para os EUA afeta 26 países europeus

O presidente norte-americano decidiu suspender os voos de 26 países europeus para os Estados Unidos por causa do novo coronavírus, depois de vários dias a minimizar a ameaça do surto.

Donald Trump culpou os passageiros europeus pelos casos no país, justificando assim a decisão.

A medida entra em vigor esta sexta-feira (13) e vai durar pelo menos 30 dias.

A suspensão dos voos aplica-se aos passageiros que tenham estado num dos países signatários do Espaço Schengen nos 14 dias antes da chegada aos Estados Unidos.

A UE reagiu à notícia, com o presidente do Conselho Europeu a dizer que a situação vai ser avaliada esta quinta-feira (12) e que se deve evitar a rutura económica. Charles Michel garantiu ainda que a UE está a tomar as medidas necessárias para conter a propagação da Covid-19.

Nos Estados Unidos, já morreram 38 pessoas e mais de 1.300 estão infetadas com o novo coronavírus.

