Bancos adotam medidas de apoio aos clientes por causa do novo coronavírus

A banca portuguesa está a adotar medidas de apoio aos clientes e às empresas por causa do novo coronavírus.

O Novo Banco suspendeu as comissões nas "transferências interbancárias, pagamentos de serviços e 'cash-advance' e transferências MBWay" até dia 30 de abril.

A partir de hoje, um conjunto de transações essenciais aos clientes através dos canais digitais ficarão, temporariamente, isentas de comissões: desde as transferências interbancárias, pagamentos de serviços, cash-advance e transferências MBWay, até às isenções da 1ª anuidade nos novos cartões de débito e pré-pago ou substituições.

Na relação com os comerciantes, a instituição bancária promete ainda a aprovação comercial "num prazo máximo de 24 horas para os pedidos de crédito na linha de crédito capitalizar Covid-19, uma linha de crédito com prazo até 4 anos e carência de 12 meses", a "criação de uma linha de conta corrente, dedicada a apoiar os comerciantes e pequenos negócios afetados pelo contexto do COVID-19, com isenção de comissões nos primeiros 6 meses" e ainda a "isenção de custos do serviço de homebanking NBnetwork até 30 de abril, para novos pedidos".



A Caixa Geral de Depósitos "terá disponível, nos próximos dias, uma nova uma linha de crédito, dirigida às Micro, Pequenas e Médias Empresas com uma dotação de €200M".

"Com uma vigência até 31 Maio, o montante máximo de financiamento por empresa será de €1,5M, nas finalidades de Fundo Maneio e Tesouraria, com maturidades até 4 e 3 anos, respetivamente."

Esta medida surge no pacote de medidas de Estado de apoio às empresas para minimizar o impacto do novo coronavírus na economia.

