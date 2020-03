Covid-19: os conselhos da GNR aos idosos

Com o aumento do número de casos de infetados por Covid-19 no país, a GNR está a adotar medidas de segurança nos patrulhamentos de proximidade às populações mais idosas.

Estão a ser reforçados conselhos sobre medidas preventivas, mas também os alertas para possíveis burlas.

A GNR mantém as visitas aos idosos do interior do país, mas agora com a distância de segurança recomendada.

Além das visitas, o comando de Viseu está a optar por chamadas telefónicas para contactar os idosos sobre o surto e possíveis tentativas de burlas associadas ao tema.