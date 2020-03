Jair Bolsonaro está infetado com o coronavírus, avança a Fox News

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, testou positivo para Covid-19, avança a Fox News.

Estava previsto que o resultado dos testes ao Presidente brasileiro fossem conhecidos esta sexta-feira, depois de o secretário de Comunicação do Presidente brasileiro também ter sido infetado.

Os resultados do primeiro teste foram positivos e estão a ser realizados novos testes, garante a estação televisiva norte-americana.

EUA PEDEM INFORMAÇÃO

A embaixada dos Estados Unidos da América em Brasília contactou o Governo do Brasil após a confirmação do caso positivo do secretário da Comunicação brasileiro.

A informação foi avançada pelo jornal brasileiro O Globo, que acrescentou que o pedido de informações ocorreu porque o chefe de comunicação do Governo brasileiro esteve com o Presidente dos EUA, Donald Trump, no sábado, num jantar oferecido a Bolsonaro na Flórida.

Trump vai falar ao país às 15h00 de Washington (19h00 em Lisboa).

SIGA AO MINUTO AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE O SURTO DE COVID-19

Veja também: