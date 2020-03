Governo vai assegurar parte do salário aos pais que tenham de ficar em casa com os filhos

O governo garantiu que vai assegurar parte do salário aos pais que tenham de ficar em casa com os filhos até aos 12 anos. O primeiro-ministro sublinha que é preciso atenuar o impacto no rendimento das famílias, que o encerramento das escolas provoca.

