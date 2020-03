Jogador da NBA infetado com Covid-19 pediu desculpa pela atitude

O jogador dos Utah Jazz, Rudy Gobert, tocou, na passada terça-feira, em todos os microfones dos jornalistas presentes numa conferência de imprensa. A atitude terá alegadamente continuado também no balneário, onde o francês tocou nos colegas e nos seus pertences.

Gobert foi depois diagnosticado com a Covid-19.

Em resposta, a NBA suspendeu a competição de imediato e por tempo indeterminado e os colegas de equipa do jogador foram submetidos a testes à doença. As equipas que jogaram nos últimos 10 dias com os Utah Jazz foram aconselhadas a ficar em isolamento.

No twitter, Rudy Gobert já pediu desculpa pela atitude. Escreveu que foi imprudente e que espera que o erro possa servir de exemplo para educar as pessoas e prevenir a propagação do vírus.

O francês foi o primeiro jogador da NBA a ficar infetado com o novo coronavírus, mas o colega de equipa Donovan Mitchel também já testou positivo.

A época da NBA está suspensa e pode não haver campeão esta temporada.

Veja também: