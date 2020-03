Os números do coronavírus em Portugal

Os casos de coronavírus em Portugal voltaram esta sexta-feira a subir. Há agora 112 infetados, mais 44% do que na quinta-feira.

O número de casos suspeitos quase duplicou e, em análise, estão 172 casos, uma subida de 29%. Em vigilância estão quase 5.700 pessoas.

A maioria dos casos continua a ser no Norte, com 53 infetados, mas na zona de Lisboa e Vale do Tejo o número disparou de 23 para 46.

Um dos primeiros infetados já está curado, depois de dois testes negativos.

