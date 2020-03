Suk, ex-FC Porto, é o primeiro futebolista com coronavírus em França

O sul-coreano Suk Hyun-jun, antigo avançado do FC Porto, é o primeiro futebolista a testar positivo pela doença Covid-19 em França, segundo os media gauleses.

"Um jogador do grupo profissional e um do centro de formação foram infetados pelo Covid-19. Os dois jogadores foram imediatamente colocados em isolamento nas suas casas", indicou o Troyes, da segunda divisão francesa, na sua conta do Twitter.

Apesar de o clube não ter revelado o nome do futebolista profissional afetado, os media franceses avançaram que se trata de Suk.Segundo o diário desportivo francês L'Équipe, o atleta do Troyes apresentou nos últimos dias alguns sintomas da doença e os testes hoje realizados confirmaram a contaminação do jogador de 28 anos.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.300 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 140 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.

Veja também: