UEFA adia todos jogos da próxima semana

A UEFA decidiu adiar todo os jogos das competições de clubes, que incluem a Liga dos Campeões e a Liga Europa, na próxima semana, para prevenir a propagação do novo coronavírus, anunciou o organismo através de um comunicado publicado no site oficial.

"À luz dos desenvolvimentos relacionados com a disseminação do COVID-19 na Europa e as decisões tomadas por diferentes governos, todos os jogos das competições de clubes da UEFA agendados para a próxima semana foram adiados. Avançou a UEFA, garantido que o reagendamento do jogos será feito "em devido tempo."

