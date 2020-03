Marrocos suspende voos de e para Portugal

Marrocos suspendeu todas as ligações aéreas com Portugal, por causa da pandemia do novo coronavírus.

A medida foi anunciada este sábado pela Embaixada de Portugal em Marrocos e entra em vigor a partir das 08:00 deste domingo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros anunciou também o cancelamento das viagens de e para Bélgica, Países Baixos e Alemanha.

Os voos para a China, Itália, França e Argélia já estavam cancelados.

Em Marrocos, há oito pessoas infetadas pelo novo coronavírus e uma morte.

