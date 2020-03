Pico da crise da Covid-19 deverá acontecer em maio

O Governo prevê que o pico da crise da Covid-19 aconteça em maio.

A informação está a ser avançada este sábado pelo jornal Expresso, que escreve ainda que o país deverá registar mais casos na segunda semana desse mês.

O Executivo estará a trabalhar com uma projeção de dez semanas, que inclui o período depois do pico em que será preciso esperar que o número de casos de novo coronavírus baixe para decretar o fim do estado de alerta.

