Tem filhos até 12 anos e precisa de ficar em casa? Saiba o que tem de fazer

Tem um filho até aos 12 anos e precisa de ficar com ele em casa? O site da Segurança Social disponibiliza o documento necessário para os pais que precisam de uma solução para o encerramento das escolas, anunciado pelo Governo, como medida de prevenção da propagação do novo coronavírus.

Basta imprimir o documento, assinar e entregar mais tarde à entidade empregadora.

O documento está disponível aqui.

Segurança Social

Em alternativa, pode ser obtido através do site da Segurança Social.

Os médicos de família pedem à população que não vá buscar o documento aos centros de saúde e, principalmente, não procure unidades de saúde para pedir a baixa médica para ficarem com os filhos até aos 12 anos.

O apelo surge para que os centros de saúde não fiquem entupidos a partir da próxima segunda-feira.

O Governo anunciou esta quinta-feira o encerramento de todas as escolas do país, numa medida que deixa cerca de dois milhões de alunos em casa durante um mês e que vai afetar milhares de trabalhadores. Quem tiver filhos com menos de 12 anos, vai poder ficar em casa.

Escolas vão continuar a receber alunos filhos de profissionais de saúde e forças de segurança

Pelo menos uma escola de cada agrupamento vai continuar aberta para alunos filhos de profissionais de saúde e das forças de segurança, numa garantia dada pela ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva.

