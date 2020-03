Ministro da Educação garante avalição no 2º período

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, disse esta sexta-feira que a avaliação do 2º período está garantida. As refeições dos alunos do escalão 'A' também estão asseguradas durante o período de suspensão das aulas que entra em vigor a partir de segunda-feira.

Veja também: