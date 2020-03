Covdi-19: Colômbia proíbe entrada de estrangeiros no país

A Colômbia vai proibir, a partir de segunda-feira, a entrada de estrangeiros no país, salvo aqueles que residam no país, ampliando assim as medidas para combater a propagação do novo coronavírus, anunciou este domingo o Presidente colombiano.

"Permito-me informar o país: a partir de 16 de março, restringe-se o ingresso no país de cidadãos não nacionais e não residentes na Colômbia", declarou Ivan Duque no Twitter, acrescentando que "todos os passageiros colombianos e residentes estrangeiros terão isolamento preventivo obrigatório de 14 dias".

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.000 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 160 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 139 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados.

Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.

Veja mais: