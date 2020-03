Covid-19: Primeiro caso confirmado na Guarda

O Laboratório de Patologia Clínica da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda confirmou este domingo o primeiro caso positivo de doente infetado com o vírus da Covid-19.

"Trata-se de um homem com idade entre os 40 e os 50 anos, residente em Viseu, que regressou recentemente do estrangeiro. Esteve em Itália, França e Espanha", refere a ULS da Guarda em comunicado hoje divulgado.

O doente infetado com o novo coronavírus "encontra-se internado no Serviço de Pneumologia do Hospital Sousa Martins", na cidade da Guarda. Desde o dia 2 de março, altura em o Hospital Sousa Martins foi indicado como hospital de "segunda linha", foram feitos naquela unidade de saúde um total de "43 testes".

"Nas últimas 24 horas foram feitos 8, destes, 7 deram negativo e confirma-se agora o primeiro caso positivo", é ainda referido.

O Hospital Sousa Martins foi indicado como hospital de referência atendendo às condições adequadas de instalações, equipamentos existentes no denominado Pavilhão Novo, à capacitação do seu Laboratório de Patologia Clínica e ao reconhecimento da competência técnica e profissionalismo dos seus recursos humanos.

Segundo a nota da ULS, uma equipa multidisciplinar dedicada a esta situação e coordenada pelo diretor do Serviço de Pneumologia "não se tem poupado a esforços para dar a melhor resposta nesta obrigação nacional".

A ULS/Guarda reitera a todos os seus utentes "que continuem a cumprir as boas práticas de higiene pessoal e dos espaços físicos e que, em caso de necessidade, antes de recorrerem a uma Unidade de Saúde se informem junto da SNS 24 através do 808 24 24 24 ou [email protected]".

Veja mais: