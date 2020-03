Equipa do Valência com cinco casos positivos da Covid-19

O Valência informou hoje existirem cinco casos positivos de Covid-19 entre treinadores e futebolistas do plantel principal, pouco depois de o central Garay ter anunciado ser portador do novo coronavírus.

"O Valência CF comunica que se detetaram casos positivos de coronavírus Covid-19 em técnicos e futebolistas da primeira equipa. Todos encontram-se em casa, bem e com medidas de isolamento", refere o clube espanhol.

Na formação valenciana, treinada pelo ex-futebolista Albert Celades, alinham os portugueses Thierry Correia e Gonçalo Guedes.

Mais cedo, o defesa argentino Ezequiel Garay, igualmente do Valência e antigo jogador do Benfica, tinha informado que testou positivo.

"Está claro que comecei 2020 com azar. Testei positivo ao coronavírus, estou muito bem e agora só me resta seguir as recomendações das autoridades sanitárias e ficar isolado", escreveu o atleta nas redes sociais.