Protestos em centros comerciais por causa do coronavírus

Apesar de estarem a funcionar com um horário limitado, os centros comerciais continuam abertos em Portugal. Aos olhos dos trabalhadores, a decisão põe em perigo as suas vidas, numa altura de crise provocada pelo coronavírus. Por essa razão, vários lojistas protestaram este fim-de-semana contra a abertura de portas dos estabelecimentos.

As manifestações decorreram no Braga Parque, Arrábida Shopping, Centro Vasco da Gama, Centro Comercial Colombo e Almada Forum. Os clientes dos centros comerciais também foram alvo de protestos, por terem ignorado as recomendações das organizações de súde para ficar em casa.

