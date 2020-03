Covid-19: Polícias têm legitimidade para intervir, diz ministro

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse este domingo que os polícias têm toda a legimitidade para intervir, caso seja necessário, se as pessoas nao cumprirem as recomendações do Governo em relação ao surto da Covid-19.

PSP, GNR e SEF com legitimidade para recorrer ao uso da força

Os elementos da PSP, GNR e SEF podem recorrer ao uso da força para obrigar alguém suspeito com Covid-19 a fazer testes de despistagem ou a ficar de quarentena, revela uma posição da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI).A IGAI enviou ao comandante-geral da Guarda Nacional Republicana (GNR) e aos diretores nacionais da Polícia de Segurança Pública (PSP) e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) uma posição sobre a legitimidade da atuação das forças e serviços de segurança no presente contexto de pandemia da Covid-19.

