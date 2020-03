Alemanha restringe trânsito fronteiriço com cinco países

A polícia alemã iniciou hoje o controlo de fronteiriço com cinco países restringindo as entradas como medida de contingência na luta contra a pandemia de Covid-19.

Desde as 08:00 (07:00 em Lisboa) os veículos procedentes de França, Áustria, Suíça, Dinamarca e Luxemburgo começaram a ser controlados pelas forças policiais alemãs que só autorizam a passagem de veículos de transporte de mercadorias e de trabalhadores transfronteiriços.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 164 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.