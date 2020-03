Cinco pessoas detidas em Madrid por violarem restrições impostas por causa do coronavírus

A Polícia Municipal de Madrid deteve cinco pessoas e registou 451 denúncias desde domingo, quando começaram as restrições de mobilidade no âmbito do estado de emergência decretado para travar o novo coronavírus.

Desde o final da tarde de domingo, segundo fontes municipais, a Polícia Municipal de Madrid emitiu 252 multas por não terem sido cumpridas as restrições de trânsito.

O ministro do Interior, Miquel Buch, disse que estes casos abrangem pessoas que não cumpriram algumas das diretivas do decreto que regula o estado de emergência, por exemplo ao circularem de bicicleta ou por terem ido à praia, sem uma justificação.

Em igual período, também em Barcelona os Mossos d'Esquadra (polícia da Catalunha) identificaram 532 pessoas por não terem cumprido algumas das medidas do estado de emergência, enquanto 619 lojas foram encerradas por violarem a proibição de funcionamento.

Os números do coronavírus

Espanha registou até hoje quase nove mil casos de infeção e mais de 300 mortes, desde o início da pandemia, tornando-se o segundo país europeu mais afetado pelo surto, depois da Itália.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou já cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se nas últimas semanas o epicentro da pandemia, com quase 60 mil infetados e pelo menos 2.684 mortos.

A Itália com 2.158 mortos (em 27.980 casos), a Espanha com 309 mortos (9.191 casos) e a França com 127 mortos (5.423 casos) são os países mais afetados na Europa.

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

