Pais que ficam em casa a tomar conta dos filhos podem ter direito a dois terços do salário

Com as escolas fechadas, milhares de pais ficam a partir de hoje em casa, a tomar conta dos filhos. Se um dos progenitores estiver em teletrabalho, não há qualquer apoio, mas nos outros casos o trabalhador vai receber dois terços do salário. Para pedir o apoio, não é preciso dirigir-se ao Centro de Saúde, todo o processo pode ser concluído a partir de casa.

