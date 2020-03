Governo polaco em quarentena após teste positivo do ministro do Meio Ambiente

O Governo da Polónia está em quarentena após o ministro do Meio Ambiente ter recebido, na segunda-feira, resultado positivo no teste para o novo coronavírus, anunciou hoje o chefe de gabinete do primeiro-ministro polaco.

"Todos os membros do Governo que participaram na última reunião do gabinete (a 10 de março) foram submetidos a testes ontem [segunda-feira] à noite. Os resultados devem ser conhecidos durante o dia de hoje. Até então, todos essas pessoas estão em quarentena", disse Michal Dworczyk, em declarações à rádio pública.

O ministro do Meio Ambiente, Michal Wos, disse na segunda-feira que obteve um resultado positivo depois de entrar em contacto com um trabalhador florestal que estava com o Covid-19.

Hoje de manhã, o Presidente Andrzej Duda anunciou o adiamento, provavelmente para quarta-feira, de uma reunião planeada com todo o Governo, enquanto aguardam os resultados dos testes.

Nesta reunião, o Governo deveria discutir, entre outras coisas, medidas para ajudar as empresas polacas e a economia em tempos de epidemia do Covid-19.

A Polónia, que possui 38 milhões de habitantes, registou até agora 205 casos de contaminação, incluindo cinco mortes.

O país membro da UE encerrou as suas fronteiras para estrangeiros, suspendeu o transporte internacional e fechou universidades e escolas para conter a epidemia.

