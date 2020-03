Sobe para 448 o número de infetados com o novo coronavírus em Portugal

O número de casos positivos de Covid-19 em Portugal subiu esta segunda-feira para 448, mais 117 em relação a segunda-feira, anunciou esta segunda-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Esta subida representa um aumento de 35% em relação aos dados de ontem. Há ainda 17 casos internados em Unidades de Cuidados Intensivos.

No boletim divulgado esta terça-feira pela DGS, há, desde 1 de janeiro, um total de 4.030 casos suspeitos, dos quais 323 aguardam os resultados das análises, e 3.259 testes que deram negativo.

O número de casos recuperados continua a ser de três.

A região Norte volta a ser a mais afetada, com 196 casos. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 180. A região Centro regista 51 casos, o Algarve 14, os Açores um e a Madeira um, anunciado esta terça-feira.

Atualmente, há 19 cadeias de transmissão ativas em Portugal.

Os casos confirmados:

um menino e duas meninas com menos de 10 anos;

32 jovens entre os 10 e os 19 anos;

55 casos entre os 20 e 29 anos;

88 entre os 30 e 39 anos;

93 entre 40 e os 49 anos;

73 entre os 50 e os 59 anos;

52 entre os 60 e 69 anos;

35 entre os 70 e os 79;

20 casos com mais de 80 anos.

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19

Veja também: